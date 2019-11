EUA acusam China de imperialismo para ficar com recursos naturais do Sudeste Asiático

Os Estados Unidos acusaram hoje a China de imperialismo e intimidação para ficar com os recursos naturais do Sudeste Asiático, numa referência à disputa territorial do Mar do Sul da China que Pequim mantém com vários países da região.

"Pequim usou a intimidação para impedir que os países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) explorassem os seus recursos naturais. A região não tem interesse em regressar à era imperial", disse o assistente do Presidente em temas de segurança nacional, Robert O'Brien, em Banguecoque, onde decorre a cimeira da ASEAN.

A ausência do Presidente norte-americano na capital tailandesa deu o protagonismo desta reunião à China, representada como é habitual pelo seu primeiro-ministro, Li Keqiang, empenhado em aumentar a influência chinesa na região.