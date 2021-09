EUA admitem ter morto por engano 10 civis, incluindo sete crianças, em ataque com drone em Cabul

Os Estados Unidos admitiram esta sexta-feira que o ataque de drones em Cabul, no Afeganistão, pouco antes da retirada, mataram cerca de 10 pessoas inocentes, incluindo sete crianças e um familiar de um militar norte-americano.



Os militares alegaram que o objetivo era atingir um Toyota sedan branco que continha explosivos no porta-bagagens. Contudo, investigadores concluiram que o carro não representou nehuma ameaça, uma vez que não estava carregado com explosivos como na altura se pensou.



Os alegados explosivos eram apenas garrafas de água.



O ataque ocorreu no passado dia 29 de agosto, numa área habitacional da capital afegã.