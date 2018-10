EUA advertem perante FMI que vão lutar contra as restrições ao comércio

Por Lusa | 04:36

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, garantiu hoje, na assembleia anual do Fundo Monetário Internacional (FMI), que o país vai lutar contra as restrições ao comércio.

"Os Estados Unidos estão a fazer esforços para enfrentar as restrições ao comércio que impedem um crescimento mais forte e equilibrado no país e em todo o mundo", disse Mnuchin, à margem da assembleia anual do FMI e do Banco Mundial, que decorre até domingo, em Bali, na Indonésia.

Steven Mnuchin dirigia-se a Pequim, numa altura em que os dois países protagonizam um conflito comercial.