EUA devolvem 522 crianças imigrantes que tinham sido separadas dos pais

Por Lusa | 06:42

Os Estados Unidos anunciaram hoje que reuniram com suas famílias 522 crianças imigrantes que tinham sido separadas dos pais depois de atravessarem a fronteira com o México, primeira consequência da ordem executiva assinada por Trump.

O presidente americano assinou na quarta-feira um diploma que acabou com a separação das famílias de imigrantes ilegais à chegada aos Estados Unidos, mas avisou que iria continuar a apostar numa política de "tolerância zero".

A ordem executiva prevê que pais e filhos fiquem todos detidos no mesmo espaço e por tempo indeterminado. No caso de menores já separados de suas famílias, a reunificação depende do resultado do processo de deportação dos pais, diz o novo plano do governo.