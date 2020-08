EUA doam 618 mil euros para construção de hospital na Matola

Os Estados Unidos vão disponibilizar 730 mil dólares (cerca de 618 mil euros) para a construção de um hospital vocacionado para o tratamento do VIH/Sida na cidade da Matola, sul de Moçambique, anunciou esta quinta-feira a embaixada norte-americana sediada em Maputo.A unidade de saúde, que irá designar-se Hospital Matola Santos, vai ser equipada com um consultório médico, laboratório, tanque de captação de água, casas de banho e cozinha para o pessoal, e casa de banho pública. A infraestrutura será ainda dotada de transformador e rede de energia elétrica melhorados.A embaixada dos EUA e o governo da província de Maputo fizeram esta quinta-feira o lançamento da primeira pedra das obras de construção do hospital. O empreendimento estará pronto em novembro de 2020, avança o comunicado."O Governo dos Estados Unidos considera o Hospital Matola Santos um investimento crítico que vai melhorar a capacidade do país no controlo da epidemia nacional do VIH e responder de forma independente a outras ameaças de doenças", refere a nota da embaixada dos EUA em Maputo.Os dados do VIH/Sida no distrito da Matola mostram a necessidade de cuidados e tratamento abrangentes, considera o comunicado. Até julho do ano passado, 143.873 pessoas estavam em tratamento do VIH/Sida na província de Maputo, sendo 64.871 residentes no distrito da Matola.O financiamento do Hospital Matola Santos é parte do pacote da ajuda a Moçambique do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da Sida (PEPFAR, na sigla em inglês).