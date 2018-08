EUA e Canadá ainda sem acordo comercial, negociações prosseguem hoje

Por Lusa | 04:27

As conversações sobre a renovação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) entre os Estados Unidos e o Canadá vão prosseguir hoje em Washington, depois das negociações terem falhado na quinta-feira.

"Não, não temos um acordo", disse a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, à saída de uma reunião muito curta, a quarta do dia, com o negociador-chefe dos Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Sexta-feira é o prazo dado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Canadá se juntar a um acordo preliminar alcançado na segunda-feira entre os Estados Unidos e o México.