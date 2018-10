EUA e Coreia do Norte confiantes em nova cimeira bilateral

Por Lusa | 03:56

Responsáveis da Coreia do Norte e dos Estados Unidos anteciparam hoje a realização de uma nova cimeira entre os dois países, depois da última reunião entre Kim Jong-un e Mike Pompeo.

De acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, o líder norte-coreano expressou satisfação com a "reunião produtiva" que manteve, na véspera, em Pyongyang, com o secretário de Estado norte-americano, sobre propostas para "resolver a questão da desnuclearização".

O líder norte-coreano mostrou-se ainda otimista em celebrar "mais tarde ou mais cedo" uma nova cimeira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou a KCNA.