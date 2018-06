EUA e Portugal assumem compromisso de aumentar despesas com a NATO

Por Lusa | 02:53

O secretário de Estado norte-americano e o ministro dos Negócios Estrangeiros português reafirmaram quinta-feira o compromisso de reforçar as despesas com a NATO e a segurança europeia na energia, assim como enfrentar as ações destabilizadoras da Rússia.

A informação foi prestada pelo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert.

"O secretário [de Estado] Pompeo reniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros Santos Silva. Eles reafirmaram o compromisso mútuo entre os Estados Unidos e Portugal para aumentar as despesas com a defesa da NATO, reforçar a segurança europeia no setor da energia e enfrentar as ações destabilizadoras da Rússia", adiantou o porta-voz.