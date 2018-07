EUA entregam às famílias 1.820 crianças, 700 ainda estão separadas dos pais

Por Lusa | 03:10

A Casa Branca garantiu que 1.820 crianças separadas dos pais na fronteira com o México foram entregues aos responsáveis até quinta-feira, no limite do prazo exigido ao Governo para reunir 2.500 famílias.

Cerca de 700 crianças continuam separadas das famílias, incluindo mais de 400 cujos pais foram deportados, de acordo com as autoridades.

No final do mês passado, o juiz Dana Sabraw, do tribunal federal de San Diego, ordenou que o Governo reunisse os milhares de crianças e pais que foram forçados a se separarem na fronteira devido à política de "tolerância zero" da administração do Presidente Donald Trump.