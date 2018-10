EUA limitam venda de tecnologia para fabricante chinês de semicondutores

Por Lusa | 07:20

Os Estados Unidos anunciaram hoje restrições nas vendas de tecnologia para um fabricante chinês de semicondutores, apontando motivos de segurança nacional, numa altura em que Washington tenta travar as ambições chinesas para o setor tecnológico.

Os entraves impostos às compras pela firma Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. refletem as preocupações da Casa Branca com a competição chinesa, que ameaça o domínio dos EUA nos setores de alto valor agregado e os fornecedores de tecnologia norte-americanos.

Pequim está a investir milhares de milhões de dólares para formar fabricantes de 'chips' como a Jinhua, visando transformar o país em líder global nos setores robótica ou inteligência artificial.