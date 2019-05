EUA pede à China para evitar contínua desvalorização da sua moeda

O Departamento do Tesouro norte-americano pediu à China que evite a contínua desvalorização da sua moeda, mantendo o gigante asiática na lista de economias que merecem atenção por más práticas de câmbio.

No relatório, divulgado terça-feira, intitulado "Políticas macroeconómicas e cambiais dos principais parceiros comerciais dos EUA", o Tesouro norte-americano apontou que continua a ter "preocupações significativas" sobre as práticas monetárias chinesas, particularmente à luz do "desalinhamento e desvalorização " do renminbi (nome oficial do yuan, a moeda nacional chinesa) em relação ao dólar.

"A China deve fazer um esforço conjunto para melhorar a transparência das suas operações e taxas de câmbio", lê-se no documento.