EUA permitem à empresa chinesa ZTE que retome importações para o país

Por Lusa | 06:35

As autoridades norte-americanas afirmaram hoje que vão permitir à gigante de telecomunicações chinesa ZTE que retome alguns dos seus negócios nos Estados Unidos, depois de ter proibido as exportações de componentes destinados ao grupo.

O anúncio do Departamento de Comércio norte-americano faz parte de um acordo no qual a ZTE teve de pagar uma multa de mil milhões de dólares (860 milhões de euros) e substituir os seus executivos.

Com sede em Shenzhen, no sul da China, a ZTE é responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura 5G no país asiático e umas das maiores fabricantes de 'smartphones' do mundo, mas depende de tecnologia norte-americana, como microchips e o sistema operacional Android.