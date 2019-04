EUA revogam visto a procuradora do Tribunal Penal Internacional

Por Lusa | 11:48

Os Estados Unidos revogaram o visto da procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI) Fatou Bensouda, devido a uma investigação sobre alegadas atrocidades cometidas por soldados norte-americanos no Afeganistão, anunciou hoje o gabinete de Bensouda.

"Podemos confirmar que as autoridades norte-americanas revogaram o visto de entrada da procuradora nos Estados Unidos", garantiu o gabinete de Fatou Bensouda, em comunicado.

A procuradora do TPI continuará, no entanto, a desempenhar as suas funções "sem receio ou favoritismo", apesar da revogação do visto, indicou a mesma fonte acrescentando que Fatou Bensouda tem um "mandato independente e imparcial".