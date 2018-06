Ex-embaixador de Singapura diz que Trump merece Nobel da Paz

Prémio deve-se ao "êxito" da cimeira com Kim Jong-un, que decorreu na cidade.

Por Lusa | 13:07

O ex-embaixador de Singapura nas Nações Unidas Kishore Mahbubani disse esta terça-feira à Lusa que Donald Trump merece o Prémio Nobel da Paz pelo "êxito" da cimeira com Kim Jong-un, que decorreu na cidade-Estado.

"Sinceramente, se tivesse de escrever um artigo sobre esta cimeira, diria que deveríamos nomear Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz", disse à Lusa Kishore Mahbubani, considerando que o Presidente dos Estados Unidos está a contribuir para o desanuviar da tensão na península coreana.

"Uma das fronteiras mais perigosas do mundo - entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul - de repente ficou menos perigosa, graças a Donald Trump. É por isso que ele merece o Prémio Nobel da Paz", acrescentou.