Euro2020: Fernando Santos desvaloriza sintético e só pensa em vencer "final" de Vilnius

Fernando Santos afirmou hoje que o duelo com a Lituânia "é mais uma final" para alcançar o primeiro lugar do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol e desvalorizou o relvado sintético do palco do jogo.

"Isto é uma final e as finais são para ganhar. Não há indicações para meter o pé ou não meter o pé. Temos é que jogar para ganhar. Temos que fazer o que fizemos nas Ilhas Faroe (6-0), que também era sintético", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, no LFF stadionas, em Vilnius.