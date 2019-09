Euro2020: Ferro e Podence em estreia no primeiro treino de Portugal

O defesa Ferro e o avançado Daniel Podence foram hoje as grandes novidades no primeiro treino de Portugal de preparação para o jogo de sábado na Sérvia, de qualificação para o Europeu de futebol de 2020.

Além dos dois estreantes, Fernando Santos contou com todos os outros 23 convocados, numa sessão que foi aberta à comunicação social nos primeiros 15 minutos e contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

O treino começou com uma pequena palestra do selecionador nacional, seguindo-se um período de exercícios com e sem bola.