Euro2020: Fonte diz que relvado sintético "não pode servir de desculpa"

O defesa José Fonte afirmou hoje que os jogadores da seleção portuguesa de futebol "são todos profissionais" e que não poderão usar o relvado sintético como "desculpa" caso não vençam na Lituânia, no apuramento para o Euro2020.

"Não é o ideal, mas não pode causar problemas. Somos todos profissionais. Já jogámos nestas condições em Andorra e nas Ilhas Faroé e tivemos sucesso. Não pode servir de desculpa. Vamos estar preparados", afirmou José Fonte.

O central do Lille falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com lituanos, no LFF stadionas, em Vílnius.