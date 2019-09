Euro2020: Nelson Semedo ausente do treino de Portugal em Vilnius

O lateral Nelson Semedo falhou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol em Vílnius e deverá ficar ausente do duelo de terça-feira com a Lituânia, do Grupo B de apuramento para o Euro2020.

No sábado, em Belgrado, Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo direito, no duelo com a Sérvia (vitória de Portugal por 4-2), e foi obrigado a abandonar o terreno, dando lugar a João Cancelo.

Apesar dos problemas físicos, o jogador do FC Barcelona continuou a integrar o grupo de 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos e viajou até Vilnius, onde Portugal vai atuar pela primeira vez.