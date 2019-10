Euro2020: Pepe alerta para jogo "extremamente difícil" em Kiev

O defesa Pepe afirmou hoje que o duelo com a Ucrânia, de qualificação para o Euro2020 de futebol, vai ser "extremamente difícil" e que, para vencer, Portugal terá que meter em campo "toda a sua qualidade".

"O nosso objetivo é estar no Europeu e este jogo dita o primeiro objetivo que é ganhar o grupo. Estamos bem, estamos confiantes, sabemos da importância deste jogo e sabemos que vai ser extremamente difícil", afirmou Pepe.

O central do FC Porto falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo B, no Estádio Olímpico de Kiev, palco do encontro que está agendado para segunda-feira.