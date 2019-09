Euro2020: Podence promete "fantasia" e diz ter ficado surpreendido com chamada

Daniel Podence afirmou hoje que ficou surpreendido com a primeira chamada de Fernando Santos e considerou que pode acrescentar "fantasia" à seleção portuguesa de futebol, nos jogos com Sérvia e Lituânia, de apuramento para o Euro2020.

"É uma grande felicidade. Não estava à espera, mas fiquei muito feliz. É a minha primeira vez, num grupo de jogadores tão forte e conhecido como é o de Portugal", afirmou Podence, em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A cumprir a sua segunda temporada no Olympiacos, o extremo de 23 anos considerou que está um "jogador mais maduro" e "conhecedor do futebol", tendo evoluído muito desde que começou a atuar no emblema grego.