Euro2020: Portugal perde por 2-0 na Ucrânia ao intervalo

A seleção portuguesa de futebol está a perder por 2-0 com a Ucrânia, ao intervalo do encontro do Grupo B de apuramento para o Euro2020, a decorrer no Estádio Olímpico de Kiev.

Roman Yaremchuk, aos seis minutos, e Andriy Yarmolenko, aos 27, apontaram os tentos dos ucranianos, que lideram o agrupamento, com mais cinco pontos, e também mais um jogo disputado, do que a formação das 'quinas'.

Para conseguir hoje o apuramento, com dois jogos por disputar, Portugal precisa de ganhar e ainda que a Sérvia não triunfe na Lituânia (0-0 ao intervalo), enquanto a Ucrânia só necessita de empatar ou que os sérvios não vençam.