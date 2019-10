Euro2020: Rúben Dias diz que equipa está focada no Luxemburgo, um adversário "perigoso"

Rúben Dias disse hoje que a seleção portuguesa de futebol está completamente focada no jogo com o Luxemburgo e deixou um alerta para a qualidade do adversário de Portugal no jogo da fase de apuramento para o Euro2020.

"É uma equipa muto organizada, que valoriza a posse, com jogadores de qualidade. É uma equipa perigosa e de bom nível, o que nos obrigará a estar na nossa melhor capacidade", disse o defesa luso.

Apesar de sublinhar os méritos do adversário, Rúben Dias destacou que Portugal tem como único objetivo a vitória.