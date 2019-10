Euro2020: Santos desvaloriza ausência de William e volta a elogiar o Luxemburgo

O selecionador Fernando Santos desvalorizou hoje a ausência de William Carvalho e voltou a apontar o Luxemburgo como um adversário que poderá "dificultar muito" a tarefa da seleção portuguesa de futebol no apuramento para o Euro2020.

"Portugal é melhor. Seria anormal se Portugal não fosse melhor. Tenho a certeza disso, desde que cumpra todos os critérios importantes durante o jogo. Se não o fizer, então vai ser muito difícil e o Luxemburgo pode dificultar muito a nossa tarefa", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu, agendado para sexta-feira, no Estádio José Alvalade.