Eurocontrol anuncia "investigação completa" sobre falha técnica no espaço aéreo

Por Lusa | 14:55

A Eurocontrol, organização europeia para a segurança da navegação aérea, informou hoje estar a decorrer uma "investigação completa" sobre a falha técnica de terça-feira que reduziu, em Portugal, para cerca de metade os movimentos esperados.

"Atualmente, estamos a levar a cabo uma investigação completa sobre a interrupção, a implementação do procedimento de contingência e a fase de recuperação para garantir que identificámos todas as melhorias necessárias e as implementarmos", segundo um comunicado da organização.

A Eurocontrol garantiu ter sido identificada a origem da interrupção e que foram tomadas medidas para não se repetir a falha resolvida pelas 19:00 de terça-feira.