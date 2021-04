Não houve totalistas no sorteio do Euromilhões desta terça-feira. O jackpot aumenta assim para 58 milhões de euros no próximo sorteio.





Conheça a chave sorteada:

16, 20, 31, 47, 50



2, 8



Em Portugal, foram registados apenas quatro quartos prémios.Os números:E as estrelas:Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.