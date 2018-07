Por Lusa | 20:56

A combinação vencedora do concurso 60/2018 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 11 -- 17 -- 22 -- 23 - 41 e as estrelas 06 e 11.

Em jogo, no primeiro prémio, está um "jackpot" no valor de 47 milhões de euros.

LPM // ARA