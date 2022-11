Europa central prevê nova vaga de refugiados e pede ajuda a Bruxelas

A República Checa, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia preveem uma nova vaga de refugiados ucranianos depois dos últimos ataques russos e devido ao inverno, e pediram à Comissão Europeia (CE) ajuda adicional para os receberem.

O pedido surge um dia antes da reunião extraordinária sobre migrações que os ministros do Interior dos 27 vão realizar esta sexta-feira em Bruxelas, convocada pela Presidência checa da União Europeia (UE).

"Vem aí mais uma vaga de refugiados", previu o chefe do Executivo polaco, Mateusz Morawiecki, numa conferência de imprensa na cidade eslovaca de Kosice, depois de participar numa cimeira do Grupo de Visegrado (V4), composta pelos quatro países da Europa central, dos quais três partilham uma fronteira com a Ucrânia.