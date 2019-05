Europeias: Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, fez hoje um derradeiro apelo ao voto nos centristas nas eleições europeias de domingo e elegeu a abstenção como "inimigo principal", no jantar-comício de encerramento.

"Quem acredita em nós, que traga mais um ou dois para votar", afirmou Assunção Cristas, num jantar no centro social luso venezuelano, em Nogueira da Regedora, Santa Maria da Feira, Aveiro, e definiu a abstenção como "inimigo principal".

Apesar de dizer que "não há impossíveis para o CDS", dando como exemplo a sua candidatura à câmara de Lisboa, em que ficou à frente do PSD, em 2017, Assunção Cristas insistiu que o objetivo do partido é "ter dois eurodeputados" e "daí, é tudo ganho", afirmou, repetindo aquilo que já dissera, horas antes, numa arruada no centro do Porto.