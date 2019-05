Europeias: Costa afirma que PS é partido "europeísta" mas não "euro ingénuo" ou subserviente

O secretário-geral do PS define o seu partido como "europeísta", mas não "euro ingénuo", considerando que a solução para grande parte dos problemas nacionais passa por a União Europeia corrigir deficiências e não por atitude de "subserviência".

Esta posição de António Costa consta de uma mensagem dirigida aos eleitores portugueses, hoje, dia em que arranca oficialmente a campanha eleitoral para as eleições europeias do próximo dia 26 e que está publicada no site europa.ps.pt.

Nesta sua mensagem, o líder dos socialistas portugueses começa por se referir a uma ideia que assumiu quando anunciou a sua candidatura à liderança do PS, em junho de 2014, na qual diz ter defendido que a solução para parte dos problemas nacionais "exige uma mudança na Europa".