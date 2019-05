Europeias: Costa elogia Pedro Marques e critica "campanha suja" do PSD

O secretário-geral do PS, António Costa, elogiou hoje a prestação do cabeça de lista europeu dos socialistas, considerando que Pedro Marques revelou-se um homem de "temperas", e caracterizou como "suja" a campanha feita pelo PSD.

António Costa assumiu estas posições em declarações aos jornalistas, momentos antes de entrar para o hotel de Lisboa onde o PS vai acompanhar a evolução dos resultados das eleições europeias.

Os jornalistas questionaram o líder socialista se andou com "o número um" da lista do PS ao colo ao longo da campanha eleitoral e António Costa reagiu: "O Pedro Marques revelou ser um extraordinário candidato, um homem com uma grande tempera, fartou-se de apanhar pancada não só dos adversários políticos, em particular da campanha muito suja que o PSD montou".