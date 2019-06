Europeias: Costa em Bruxelas para jantar de negociadores de cargos de topo da UE

O primeiro-ministro, António Costa, janta na sexta-feira em Bruxelas com os outros cinco negociadores das três maiores famílias políticas europeias para prosseguir o debate sobre a escolha dos cargos de topo da União Europeia, confirmou à Lusa fonte governamental.

No jantar informal de sexta-feira irão estar presentes o primeiro-ministro português e presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, coordenadores dos Socialistas europeus nas negociações, os primeiros-ministros belga, Charles Michel, e holandês, Mark Rutte, coordenadores da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), e os primeiros-ministros croata, Andrej Plenkovic, e letão, Krisjanis Karins, os negociadores do Partido Popular Europeu (PPE).

No Conselho Europeu informal da semana passada, os líderes das três principais famílias políticas europeias decidiram designar seis coordenadores para conduzir as negociações sobre a escolha dos altos cargos da União Europeia (UE).