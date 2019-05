Europeias: Cristas contra abstenção, apela a militantes a ajudarem até "a tia mais idosa" a votar

A líder do CDS-PP fez hoje o seu primeiro discurso da campanha sem críticas ao PS, explicou propostas do partido e pediu aos militantes que ajudem amigos, vizinhos ou "aquela tia mais idosa" a votar no domingo.

Num discurso a algumas centenas de militantes e apoiantes, num restaurante em Crestuma, Gaia, distrito do Porto, Assunção Cristas fez o elogio à presença do ex-deputado e mandatário do partido nas europeias António Lobo Xavier, avisou que não ia criticar o Governo e deixou para o fim o apelo contra a abstenção, à mobilização dos militantes até domingo, dia de eleições.

A presidente centrista afirmou ainda que a abstenção, à esquerda, nas esquerdas radicais, tende a não ser um problema" e deixou a pergunta - "porque é que neste lado não nos mobilizamos?" -- para dar a resposta logo a seguir.