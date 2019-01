Europeias: Defesa da democracia está em jogo nestas eleições -- Marisa Matias

Por Lusa | 05:00

A cabeça de lista do BE às europeias, Marisa Matias, avisa que é "a defesa da própria democracia" que está "em jogo" na próxima campanha eleitoral porque é preciso defender direitos básicos e fundamentais que já se julgavam adquiridos.

Na primeira grande entrevista depois de ter sido escolhida para encabeçar, de novo, a lista do BE às eleições europeias de 26 de maio, Marisa Matias escusa-se a traçar uma meta eleitoral e a "pôr números", mas admite que parte para a campanha "com o objetivo de aumentar a representação", que neste momento é de apenas um lugar.

"Nesta campanha estão muitas coisas em jogo, desde logo a defesa da própria democracia", avisa.