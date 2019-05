Europeias: Francisco Assis no Porto e Ferro Rodrigues em Lisboa na campanha do PS

O cabeça de lista europeu do PS, Pedro Marques, vai ter ao lado o seu antecessor nesta candidatura, Francisco Assis, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, respetivamente no Porto e em Lisboa.

Fonte da candidatura de Pedro Marques disse à agência Lusa que Francisco Assis, que foi cabeça de lista do PS nas europeias de 2014, estará presente no dia 23, penúltimo dia de campanha, na descida da rua de Santa Catarina e, depois, no jantar-comício de Matosinhos.

Na Convenção Europeia do PS, realizada em Gaia, em fevereiro, Francisco Assis, que desde o final de 2015 tem manifestado divergências estratégicas e ideológicas face ao posicionamento mais à esquerda da atual direção dos socialistas, fez um discurso em que manifestou disponibilidade para participar na campanha, apesar de não ter sido reconduzido na lista de candidatos ao Parlamento Europeu.