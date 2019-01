Europeias: Marisa Matias rejeita que o BE seja um partido populista

Por Lusa | 05:00

Marisa Matias, cabeça de lista bloquista às eleições europeias, rejeita que o BE seja um partido populista e acredita que a recomposição do Parlamento Europeu vai passar pelo crescimento das "forças progressistas" e "a implosão do bloco central".

"Eu compreendo que, quando o debate eleitoral aquece, se entra em facilitismos dessa natureza e se chama populismo ao que não é. O Bloco não é um partido populista", assegura Marisa Matias em entrevista à agência Lusa.

Candidata a um terceiro mandato no Parlamento Europeu (PE), admite que as eleições do dia 26 de maio vão traduzir-se numa maior fragmentação do hemiciclo de Estrasburgo, com "forças partidárias ou grupos parlamentares mais iguais entre si em termos de dimensão", ao contrário do atual, em que "dois grupos parlamentares [centro-esquerda e centro-direita] podiam fazer a maioria", juntando-se num bloco central.