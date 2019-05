Europeias: Medina vê PS em posição favorável para outubro e CDS-PP como grande derrotado

O dirigente socialista Fernando Medina considerou hoje que as projeções de resultados das eleições para o Parlamento Europeu colocam o PS numa "posição particularmente favorável" para as legislativas de outubro e o CDS-PP como grande derrotado.

Em declarações na TVI, Fernando Medina sustentou que nestas eleições europeias estava também em causa a "avaliação do Governo" e apontou o PS como primeiro vencedor da noite - as projeções das televisões atribuem-lhe entre 30% e 34,9% dos votos - pela "diferença muito importante face ao PSD", e Bloco de Esquerda e PAN como segundo e terceiro vencedores.

Do lado dos derrotados, o membro do Secretariado Nacional do PS e presidente da Câmara Municipal de Lisboa desdramatizou o resultado do PSD, defendendo que "não é o desastre" - as projeções apontam para entre 20% e 27,1% dos votos -, destacando antes, pela negativa, a votação do CDS-PP que, disse, está agora "a disputar deputados com o PAN".