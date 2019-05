Europeias: Partido Brexit claro vencedor no Reino Unido à custa dos Conservadores

O Partido Brexit (PB) é o vencedor claro das eleições europeias no Reino Unido, ao eleger 28 dos 73 eurodeputados britânicos, em grande parte à custa do partido Conservador, indicam os resultados anunciados.

O partido, cuja única proposta é concretizar a saída do país da União Europeia (UE) mesmo sem acordo, recolheu 31,6% dos votos, de acordo com os resultados até agora divulgados, que excluem a Escócia e a Irlanda do Norte.

Formado há menos de dois meses, quando se tornou evidente que o Reino Unido teria de participar nas eleições para o Parlamento Europeu porque não iria sair da UE a tempo, o PB tem à frente o eurocético Nigel Farage, antigo líder do UKIP.