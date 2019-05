Europeias: Partidos vencedores querem trabalhar pela UE e não destruí-la -- Bruxelas

A Comissão Europeia afirmou hoje que os resultados das eleições europeias mostram "uma maioria pró-europeia" na UE, vincando que o sufrágio foi ganho por quem quer "trabalhar para a Europa" e não por "quem a quer destruir".

"Os que ganharam as eleições são os que querem trabalhar de e para a Europa e não os que a querem destruir", reagiu hoje o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, o responsável notou que "há uma maioria pró-europeia instalada" após as eleições que arrancaram quinta-feira e terminaram no domingo, "o que significa que haverá um Parlamento Europeu construtivo na próxima legislatura".