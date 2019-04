Europeias: Paulo Rangel acusa PS de "ataque pessoal" porque está "muito nervoso"

Por Lusa | 14:54

O cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, afirmou hoje que o PS está "muito nervoso" e que "passou para o ataque pessoal", quando o veio acusar de ter pouco trabalho feito no Parlamento Europeu.

"Falam de um 'ranking' em que eu teria pouco trabalho e eu estou à frente de todos os deputados socialistas que são candidatos na avaliação global", sustentou Rangel, afirmando que surge "em sexto lugar" entre os deputados portugueses, "à frente de todos os candidatos socialistas que estão na lista do PS".

No passado dia 29 de março, o cabeça-de-lista do PS às europeias acusou o candidato do PSD de ser "um dos piores em trabalho" no Parlamento Europeu (PE): "Paulo Rangel também não fez trabalho no PE. O que se conhece do seu trabalho no PE é um relatório legislativo e um relatório não legislativo. Isso significa que dos mais de 751 deputados no PE, Paulo Rangel está no brilhante lugar 597 em trabalho no PE", disse Pedro Marques, num jantar com militantes e simpatizantes socialistas, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.