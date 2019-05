Europeias: PS alcança os objetivos de vencer com mais mandatos e maior percentagem

A direção do PS considera que obteve "uma vitória total" nas eleições europeias de domingo, conseguindo subir seguramente face aos oito mandatos conquistados em 2014 e com uma diferença de 11 pontos percentuais em relação ao PSD.

Em 2014, o PS registou 1,03 milhões de votos, com 31,46% dos votos, elegendo oito eurodeputados, mais um do que a coligação então formada pelo PSD e CDS-PP - um resultado que levou o atual líder deste partido, António Costa, a desencadear um processo interno para a substituição do então secretário-geral, António José Seguro.

Cinco anos depois, apesar de se ter verificado um aumento da taxa de abstenção, o PS mesmo assim aumentou ligeiramente o número de votos absolutos, chegando a 1,1 milhões, e deverá ter conseguido eleger para o Parlamento Europeu nove eurodeputados num total de 21.