Europeias: PSE nada incomodado com mensagem de Costa a Macron

O Partido Socialista Europeu (PSE) garante não ter ficado nada incomodado com a mensagem vídeo enviada por António Costa ao Presidente francês, Emmanuel Macron, considerando inequívoco o apoio do primeiro-ministro português ao candidato comum socialista Frans Timmermans.

"A participação do candidato comum do PSE Frans Timmermans nos eventos de campanha de ontem [domingo] em Mangualde e Coimbra com o primeiro-ministro Costa, as palavras de cada um sobre o outro e a campanha falam por si", declarou hoje fonte do PES, quando questionado pela Lusa sobre a polémica em torno da mensagem enviada pelo chefe de Governo e líder do Partido Socialista a Macron.

Também hoje, o próprio primeiro-ministro português rejeitou ter feito qualquer apelo ao voto nos partidos do Presidente francês e do primeiro-ministro grego, num vídeo divulgado no sábado no 'site' do partido Renaissance, afirmando que se limitou a falar do futuro da Europa.