Europeias: Rangel acusa Governo de ter feito "escolhas erradas" e pede "lição" a Costa

O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, acusou hoje o Governo de ter feito "as escolhas erradas" de desinvestir nos serviços públicos essenciais para manter "as contas certas", pedindo "uma lição" a António Costa no próximo domingo.

Num almoço para cerca de 130 pessoas, em Ansião (Leiria), Paulo Rangel aproveitou a intervenção da convidada de honra, a ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, para secundar as críticas da antiga ministra das Finanças.

"O problema que se põe hoje em Portugal é que este Governo, para cumprir as metas europeias, os tais desígnios do Eurogrupo, tem de fazer escolhas políticas: uma das que fez foi claramente uma escolha errada", apontou, acusando o Governo de ter optado por "secar, abandonar, dispensar, negligenciar" os serviços públicos essenciais.