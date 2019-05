Europeias: Rangel acusa Pedro Marques "fugir à rua" e diz que Costa é que é o adversário

O cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu apelou hoje ao voto para "dar uma lição" ao primeiro-ministro, que apontou como principal adversário nas eleições europeias, acusando o candidato socialista Pedro Marques de "fugir à rua".

Paulo Rangel, que de manhã em Vila do Conde pediu "cartão amarelo" ao Governo nas eleições europeias, reforçou hoje à noite o apelo para "dar um cartão amarelo forte, quase laranja" ao Governo do PS e à sua "herança", dizendo não ter medo de falar do país.

Considerando que o dia 26 de maio -- dia do ato eleitoral - será "o ponto de viragem" para os sociais-democratas, Paulo Rangel considerou "fundamental dar uma lição a António Costa depois de tudo o que fez na governação", dando como exemplos "o recorde de carga fiscal", que disse ser a "mais alta desde Afonso Henriques" e os cortes no investimento público.