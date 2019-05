Europeias: Rangel não quis "discriminar concelhos" afetados por incêndios nem "explorar drama humano"

O cabeça de lista do PSD às europeias justificou hoje a opção de sobrevoar as áreas afetadas pelos incêndios de 2017 por não querer "discriminar concelhos" nem "explorar o drama humano", respondendo a críticas de um autarca do PSD.

Em declarações aos jornalistas à entrada para um jantar-comício em Arganil (Coimbra), Paulo Rangel desvalorizou o facto de as críticas terem vindo de um autarca social-democrata, José Brito, presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, e estranhou o interesse no tema.

"Nem dou relevância a isso, nem sequer isso justifica que estejamos aqui este tempo todo", afirmou.