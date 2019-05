Europeias: Timmermans recorda que Weber pediu sanções para Portugal e elogia políticas de Costa

Portugal "animou" hoje o debate entre os candidatos à presidência da Comissão Europeia, com o socialista Frans Timmermans a acusar o conservador Manfred Weber de ter defendido sanções para o país quando António Costa procurou criar "mais justiça social".

No hemiciclo em Bruxelas, no único debate entre os candidatos principais ('Spitzenkandidaten') ao cargo de presidente da Comissão Europeia antes das eleições europeias da próxima semana, Manfred Weber (Partido Popular Europeu) mencionou uma conversa com jovens, na sua recente visita a Portugal, na qual aqueles clamaram por melhores salários.

Frans Timmermans não deixou escapar a deixa e revelou que nas suas visitas a Portugal -- a última aconteceu no sábado, quando participou no arranque da campanha oficial do Partido Socialista, ao lado do primeiro-ministro português -- os jovens com quem falou recordaram-no que "quando António Costa apresentou um plano para criar mais justiça social e crescimento económico, a Comissão Europeia concordou e Weber quis penalizar Portugal".