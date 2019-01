Europeias: UE elogia Portugal, mas política económica não mudou "uma vírgula" - Marisa Matias

Por Lusa | 05:00

Os elogios na União Europeia (UE) ao desempenho da economia portuguesa não se traduziram em qualquer mudança na política económica comunitária, diz a cabeça de lista do BE às eleições europeias, Marisa Matias.

"Nem uma vírgula foi alterada nos tratados por causa da experiência que se viveu em Portugal", critica a eurodeputada em entrevista à agência Lusa.

Marisa Matias, que se candidata a um terceiro mandato no Parlamento Europeu (PE), assegura mesmo que "a maior frustração" do mandato que está a terminar foi, enquanto membro da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, perceber que a UE não aprendeu "rigorosamente nada com a crise".