Europeias/Itália: Líder do M5S submete o seu cargo à votação dos militantes

O líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, anunciou hoje que o seu cargo como líder político do partido será submetido à votação dos militantes na Internet, após os resultados nas eleições europeias.

"Eu nunca fugi dos meus deveres e se algo precisa de ser mudado no Movimento fá-lo-emos. Vou pedir a votação dos inscritos (no M5S) sobre a minha posição como líder político, porque é justo que sejam eles que se expressem e os únicos a quem tenho que prestar contas das minhas ações", escreveu Di Maio no blogue do M5S.

O M5S conquistou 17,1% dos votos nas eleições europeias, em comparação com os 32,8% que alcançara nas eleições gerais de 2018, o que levou a acusações contra Di Maio e pedidos de demissão, segundo os jornais italianos.