Europeus/Atletismo: Yazaldes Nascimento falha final dos 100 metros por um centésimo

Por Lusa | 20:51

O atleta português Yazaldes Nascimento falhou hoje por um centésimo de segundo a final dos 100 metros dos Europeus de atletismo, que decorrem em Berlim, ao ser terceiro na sua série.

Em três séries nas quais se apuravam os dois primeiros de cada, mais os quatro melhores tempos, Yazaldes Nascimento fez o nono tempo ex-aequo com o suíço Alex Wilson, ambos com 10,22 segundos, tendo o último apurado, o turco Emre Zafer Barnes, seguido em frente com 10,21.

Os restantes dois portugueses em ação nas meias-finais dos 100 metros também ficaram eliminados, com Carlos Nascimento a ser sexto na sua série, 14.º na geral, com 10,31, e José Lopes igualmente sexto na sua meia-final, 21.º na geral, com 10,40.