Eutanásia: Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida contra lei do PAN

Por Lusa | 11:00

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) deu parecer negativo ao projeto de lei do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que regula a morte medicamente assistida e este ano deverá ser debatido no parlamento.

Num parecer publicado no seu "site", o CNECV concluiu que o diploma "não reúne as condições éticas para a emissão de parecer positivo" e foi votado, por maioria, a 05 de março, tendo tido o voto contra do conselheiro André Dias Pereira.

Em dez pontos, o conselho, que organizou no último ano um ciclo de debate pelo país, alerta para as condições de desigualdade criadas pelo Estado neste processo relativamente aos cuidados de saúde dos cidadãos.