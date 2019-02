Fernanda Miranda mudou-se para Angola pelo ex-namorado.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Depois de o noivado com Miguel Osório ter terminado no verão do ano passado, Fernanda Miranda isolou-se de tudo e de todos. Encerrou a sua marca de sapatos, fechou as contas nas redes sociais e até deixou de aparecer publicamente no Porto. Tudo isto por amor.Segundo apurou o, no início deste ano, a brasileira decidiu mudar de país e voltou para os braços do empresário que a tinha pedido em casamento em julho de 2018.